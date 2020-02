Moto2, super SpeedUp

In Moto2 la SpeedUp si conferma velocissima grazie a Jorge Navarro, che la porta davanti a tutti, ma anche Fabio Di Giannantonio, tredicesimo a fine giornata, è stato a lungo vicino al top della lista dei tempi. Il problema è che come al solito in questa categoria sono tutti attaccati, e così succede che se prendi un secondo di distacco ti ritrovi diciottesimo come Lorenzo Baldassarri. Il miglior italiano è stato Enea Bastianini, non solo per il terzo posto ma anche per il bilanciamento che ha già trovato, che sicuramente è già vicino al livello ottimale per la gara. Il bollettino delle cadute ha prima fermato per bandiera rossa il secondo dei tre turni in pista, perché la moto di Joe Roberts, senza troppi danni, è rimasta in mezzo alla traiettoria. E poi ha costretto Simone Corsi a rinunciare all'ultimo turno a causa di un brutto incidente in cui ha distrutto la parte anteriore della sua MV Agusta F2 del team Forward. Ma per fortuna Corsi sta bene e tornerà in pista per i restanti due giorni di test prima di cominciare a lavorare per i risultati.