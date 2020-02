La stanza segreta di Rossi

Un luogo segreto, in cui nessuno aveva mai avuto l'onore di entrare, che raccoglie il tesoro di Valentino: una stanza con qualcosa di magico, che il Dottore ha deciso di svelare a poco più di una settimana dal via della nuova stagione (primo GP l'8 marzo in Qatar, su Sky tutta la MotoGP sia nel 2020 che nel 2021). Questa stanza racchiude la storia di tutta la sua carriera: tute, caschi, stivali, coppe, momenti magici che da oltre 25 anni portano la firma di Rossi. In esclusiva per Dainese, il Dottore attraverso 4 episodi ha deciso di accompagnarci in questo luogo inesplorato. Ecco la prima puntata