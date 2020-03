Il logo sole-luna sul casco, la scelta del numero 46, la sua Tavullia, le vacanze a Ibiza, gli amici d’infanzia: c’è tutto questo nel secondo episodio pubblicato in esclusiva da Dainese sul mondo inesplorato di Rossi, intitolato “Inside the doctor”. Valentino racconta aneddoti curiosi della sua vita dall’interno della sua stanza segreta, dove conserva i ricordi più belli di una carriera fantastica.

Da giovedì 5 a domenica 8 marzo al via su Sky i Mondiali di Moto2 e di Moto3. Il GP del Qatar è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con gli aggiornamenti in tempo reale di skysport.it. Gli orari delle gare: Moto3 alle 14:20, Moto2 alle 16