In attesa dell'approvazione del nuovo decreto, con restrizioni drastiche per le zone rosse, le dispozioni relative agli eventi sportivi non cambiano rispetto all'ultimo provvedimento: la Serie A per ora non si ferma, quindi avanti con le porte chiuse, nonostante l'appello di Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori

Divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Chiuse palestre, piscine, musei, cinema, teatri, stazioni sciistiche. Centri commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì. Misure molto più restrittive quelle che dovranno rispettare, almeno fino al 3 aprile, i cittadini delle nuove zone rosse, ma almeno per ora il campionato di Serie A non si ferma. Nel nuovo decreto del Governo le dispozioni relative agli eventi sportivi non cambiano rispetto al precedente provvedimento, quindi avanti con le porte chiuse, nonostante l'appello del presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi che in un tweet scrive "stop campionato, serve altro?".



Si chiude così un sabato che era stato aperto dalle dichiarazioni alla Rai del presidente della Federcalcio Gravina, che a proposito dell'ipotesi di un calciatore positivo al coronavirus aveva dovuto ammettere: "Non possiamo escludere la sospensione del campionato". Il nuovo provvedimento sospende gli spostamenti all'inteno delle zone rosse e ovviamente in entrata e in uscita, salvo permessi in caso di emergenza.



Permessi dei quali evidentemente dovranno usufruire ad esempio l'Inter per rientrare a Milano dopo la sfida di Torino, e il Genoa per uscirne dopo la partita contro il Milan. Per non parlare del Brescia, che nel posticipo col Sassuolo dovrà spostarsi da una zona rossa, la Lombardia, per raggiungerne un'altra, Reggio Emilia. E per tacere anche di tutti gli altri sport, con appuntamenti e calendari inevitabilmente stravolti. In attesa, come tutti, di uscire dall'emergenza.