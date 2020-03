Tony Arbolino continua ad allenarsi in questo periodo senza moto. In Svizzera, però, ci sono poche precauzioni rispetto all'Italia, a suo dire, per contrastare il rischio contagio. Il pilota di Moto3 comunque si allena in bicicletta e torna subito a casa, da dove studia gli errori del Qatar, prova dispiacere per i rinvii delle prossime tappe del motomondiale, ma riconosce: "È necessario".