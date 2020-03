Autore di una grande rimonta dopo essere scattato dalla decima casella in griglia di partenza, il pilota del team Snipers lotta per il podio fino all'ultimo giro: è 4° alle spalle di Arenas quando entra in contatto con Binder, che lo tampona alla curva 1. Il sudafricano finisce a terra, mentre Arbolino esce di pista perdendo via via terreno dal gruppo di testa