Dalla prima all'ultima, la tuta del pilota è come un'armatura per il cavaliere. Quelle di Vale hanno una storia unica: è lui stesso a raccontarlo nella terza puntata della serie 'La stanza segreta di Rossi'. In esclusiva per Dainese, attraverso 4 episodi è possibile esplorare questo luogo magico e inesplorato, sconosciuto anche ai collaboratori più stretti del Dottore