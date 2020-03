I piloti Boé Skull Rider Facile Energy hanno risposto per Sky Sport MotoGp alle domande dei loro fan arrivate su Instagram

In questi giorni di silenzio sportivo, Sky Sport cerca di portarvi nella quotidianità dei piloti del Motomondiale. Dadda Pizzoli e Riccardo Rossi hanno organizzato un round di domande dei fan sui loro social, e hanno risposto in video per Sky Sport MotoGP spiegando la loro routine durante la quarantena ma anche alcune curiosità che li riguardano, tra piatti preferiti, idoli della MotoGP, hobby e la classica cosa che tutti si chiedono: un pilota di moto può avere una relazione stabile?