Fantasia al potere: tutti i caschi di Rossi. VIDEO

Grafiche che hanno fatto la storia e livree inedite, celebrazione di un campione: il viaggio nella stanza segreta di Rossi realizzato in esclusiva per Dainese si chiude con la quarta puntata, dedicata ai caschi di Valentino. Ma gli appuntamenti con lui non sono finiti: nel weekend scatta "Rossi days", programmazione speciale su Sky Sport MotoGP (canale 208) per rivedere i momenti più belli della sua carriera. E sabato, alle 15, potrete interagire con Vale su Sky Sport 24 (200), all'interno di #CasaSkySport