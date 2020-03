Nei giorni dell'emergenza coronavirus, Sky Sport celebra i nostri campioni con #orgoglioitaliano per dire: vinceremo ancora insieme. Rossi è il simbolo dell'Italia a due ruote: grazie a lui l'inno di Mameli ha risuonato in tutto il mondo. Ripercorriamo i record della carriera di Valentino, in attesa dell'inizio del Mondiale MotoGP previsto per il 3 maggio a Jerez

