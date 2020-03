Pilota italiano su moto italiana. Una combinazione esaltante che trova la sua realizzazione nel nome di Andrea Dovizioso. Nei giorni dell'emergenza coronavirus, Sky Sport celebra un campione italiano come DesmoDovi per dare coraggio a tutti i tifosi e per dire: vinceremo ancora insieme. Ecco allora scattare su Sky Sport MotoGP i DoviDays, sabato 28 e domenica 29 marzo: due giorni per rivedere le vittorie storiche e le gare più importanti della carriera di Dovizioso, in attesa di tornare in pista per la nuova stagione. Non solo: ci sarà la possibilità di rivedere anche le interviste e i documentari più belli di Dovizioso. Sarà lo stesso pilota della Ducati ad intervenire in prima persona in diretta a Sky Sport 24 sabato 28 marzo alle 14, ospite di #CasaSkySport insieme a Guido Meda e Mauro Sanchini. E per provare di nuovo l'adrenalina delle corse, non perdere domenica 29 marzo su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno alle 14:50 il GP virtuale del Mugello: una gara tridimensionale con tanti campioni come Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Pecco Bagnaia e Alex Rins che si sfideranno con il joypad in mano. Oltre alla diretta televisiva, sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e rivedere i video su skysport.it.