Rappresenta una delle storie più belle, quelle della signora Italica: a 102 anni è riuscita a sconfiggere il coronavirus. Nonna Lina (così la chiamano tutti) ha lasciato l'Ospedale San Martino di Genova dopo circa tre settimane di degenza: "Non so quale sia il suo segreto, quello che posso dire è che è una donna libera e indipendente", ha raccontato il nipote. E, soprattutto, "Adora Freddy Mercury e Valentino Rossi. Vorrebbe incontrarlo". Non ci sono dubbi: a nonna Lina non mancherà la forza per realizzare anche questo dederio.