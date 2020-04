Di Mondiali ne ha portati a casa 5, addirittura in modo consecutivo, ma Doohan avrebbe potuto cominciare a vincere anche prima, se non fosse stato per l'incidente di Assen con cui si fratturò tibia e perone. E c'è qualcosa che forse ancora non sapete, sul campione australiano: il suo impegno come pit-reporter...

Giovedì 2 aprile programmazione speciale su Sky Sport MotoGP (canale 208) per rivedere il meglio della carriera di Doohan