La MotoGP non scenderà in pista il 3 maggio a Jerez, l'emergenza coronavirus ha costretto gli organizzatori a spostare il GP a data da destinarsi. La gara successiva è in programma il 17 maggio a Le Mans: di fronte a una situazione in continua evoluzione cerchiamo di fare chiarezza sul calendario 2020. In attesa del primo GP, questo weekend su Sky Sport MotoGP lo speciale "Dovi days" e domenica il GP virtuale del Mugello

Resta fermo il Motomondiale, mentre non si fermano gli spostamenti nel calendario. Il 26 marzo i vertici della MotoGP hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi del GP di Spagna con cui avrebbe dovuto aprirsi la nuova stagione della MotoGP (Moto2 e Moto3 sono scese in pista in Qatar l'8 marzo). La situazione è in continua evoluzione come ribadito nello stesso annuncio legato alla tappa spagnola, ma ad oggi il tracciato in cui dovrebbe scendere in pista la formazione del Motomondiale al completo è quello francese, previsto subito dopo Jerez.

Vista l'emergenza coronavirus in Francia e vista la decisione di rinviare la 24 Ore di Le Mans (originariamente prevista per le moto il 18, 19 aprile, è stata spostata a settembre) sembra difficile rispettare il programma, ma facciamo il punto sulle date previste attualmente.

Il nuovo calendario

17 maggio - GP Francia

31 maggio - GP Italia

7 giugno - GP Catalunya

21 giugno - GP Germania

28 giugno - GP Olanda

12 luglio - GP Finlandia

9 agosto - GP Repubblica Ceca

16 agosto - GP Austria

30 agosto - GP Gran Bretagna

13 settembre - GP San Marino

27 settembre - GP Aragon

4 ottobre - GP Thailandia

18 ottobre - GP Giapponè

25 ottobre - GP Australia

1 novembre - GP Malesia

15 novembre - GP delle Americhe

22 novembre - GP Argentina

29 novembre GP - comunità Valenciana

Da definire la data in cui svolgere il GP di Jerez