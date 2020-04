"Simoncelli Day", su Sky Sport MotoGP 24 ore dedicate al pilota

Domenica 5 aprile è il "Simoncelli day" su Sky Sport MotoGP (canale 208). Dalle 6 del mattino scatta una programmazione speciale dedicata al Sic, campione del mondo in 250 nel 2008. Oltre agli speciali 'La Regola di Marco' e 'Nel Segno del Sic' potrete rivedere il GP d'Australia del 2011. Simoncelli chiuse 2° alle spalle di Stoner: suo miglior risultato in MotoGP e sua ultima gara, prima dell'incidente mortale in Malesia