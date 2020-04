Prima del Rossi pilota del Motomondiale, c'è stato un Rossi pilota di kart, come si vede dal video postato dal "Dottore" su Instagram. Nelle immagini, risalenti al 1990, si vede un giovane Valentino che ad appena 11 anni commenta la sua gara sulla pista di Monsampolo (provincia di Ascoli). Nella vita del 46, la fase dei kart è precedente persino alle minimoto. Nella breve clip Rossi viene abbracciato da Paolino del Ranch, mentre al termine del video si vede anche papà Graziano che porta due cappellini per i ragazzini. In quel periodo, tra gli avversari del piccolo Vale, c’era anche Marco Melandri

