Il Motomondiale è fermo a causa dell’emergenza coronavirus, ma i piloti si inventano di tutto per restare in forma anche a casa. Danilo Petrucci, ospite di #CasaSkySport: "Sto provando tutti gli escamotage per tenermi attivo e non annoiarmi. Ho un pezzo di terra e mi sto impegnando per prendermi cura della campagna, piantando qualche albero. Il futuro? Bisognerà lottare per il rinnovo, il mio primo obiettivo è restare nella Ducati ufficiale"

