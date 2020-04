In mancanza di gare reali è un vero e proprio boom di attività virtuali e il Motomondiale non si è tirato indietro, anzi con grande entusiasmo i piloti della MotoGP hanno già potuto intrattenere e far divertire gli appassionati delle due ruote in modo alternativo. Prima al Mugello, dove ha trionfato Alex Marquez e poi al Red Bull Ring, dove il più veloce è stato Pecco Bagnaia.



Per la terza virtual race Dorna ha voluto un vero e proprio Gran Premio con tutte e tre le categorie pronte a sfidarsi sul circuito virtuale di Jerez. L'appuntamento è per il 3 maggio alle 15, data in cui era originariamente programmato il Gran Premio di Spagna, proprio sul circuito andaluso.

I piloti in griglia

Per quanto riguarda la classe regina, l'unica squadra a poter schierare due piloti in MotoGP questa volta sarà il team Repsol Honda in qualità di campione in carica, mentre gli altri dovranno scegliere un solo pilota virtuale.

In Moto2 e Moto3 invece saranno scelti dieci piloti per ognuna delle classi e il diritto di accesso alla line-up si baserà sui risultati ottenuti nel primo gran premio dell’anno in Qatar.

Per la Moto3 dovrebbero partecipare: Albert Arenas (vincitore del GP del Qatar), Rodrigo, Dennis Foggia (miglior italiano nella prima tappa del mondiale a Losail), Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Tony Arbolino e Alonso Lopez. In Moto2 presenti Luca Marini, Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini.