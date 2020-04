Ospite a 'Casa Sky Sport', Cesare Cremonini ha ricevuto la telefonata a sorpresa del grande amico Valentino Rossi, che ha confidato: "Con le moto non è una granché, meglio con le auto. Le mie canzoni preferite? Robin e Marmellata". Poi la rivelazione: "Mi ha inserito di nascosto anche in una canzone...". Cremonini: "Vale è sempre attaccato al simulatore, è geloso anche di questo. E' un DJ, ma non guarda se la pista è piena o vuota"

