Si compone anche l'ultimo tassello per la Suzuki del futuro: confermata la coppia attuale, dopo il rinnovo di Alex Rins (in griglia domenica 3 maggio nel GP virtuale di Jerez, che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport MotoGP) arriva anche quello di Joan Mir, che ha firmato per le prossime due stagioni. "Sono molto felice di aver firmato il prolungamento contrattuale, è un sogno che si avvera! Per me è davvero importante proseguire con questo team, ora ho ancora più tempo per imparare e per mostrare tutto il mio potenziale", sottolinea Mir. I prossimi obiettivi? "Voglio raggiungere un livello sempre più alto, stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Ho intorno uno staff di grande livello che mi sta dando molta fiducia, ringrazio l'intera squadra ancora una volta".