Alex Rins resterà alla Suzuki anche nel 2021 e nel 2022. L'annuncio è arrivato in una diretta Instagram del pilota spagnolo, che dunque ha visto il suo contratto allungato di due ulteriori stagioni. Un rinnovo che arriva in un momento particolare, con il campionato di MotoGP in stand-by a causa dell'emergenza coronavirus, "che conferma la fiducia del Team nel pilota, con cui costruire un futuro insieme", come si legge nel comunicato pubblicato da Suzuki. Rins ha raggiunto la casa giapponese nel 2017, facendo il suo debutto nella classe regina. Dopo un brutto infortunio, ha potuto mostrare tutto il suo potenziale anche in MotoGP, centrando il suo primo podio in Argentina nel 2018. La scorsa stagione, Rins è stato tra i contendenti al titolo Mondiale, con diversi piazzamenti in Top 5 e due vittorie in Texas e a Silverstone.