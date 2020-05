GP virtuale di Jerez, diretta dalle 14:45 su Sky

Domenica 3 maggio appuntamento su Sky Sport MotoGP (canale 208) con il terzo GP virtuale del Motomondiale. Questa volta si corre sul circuito di Jerez, diretta dalle 14:45 con tre gare da seguire: Moto3, Moto2 e MotoGP. Sul web aggiornamenti e video in tempo reale con il live-blog di skysport.it. Da non perdere anche i due speciali che precedono il GP virtuale: alle 14:15 "Jarvis, guardando al futuro", alle 14:30 un'intervista a Morbidelli con "Atterraggio Morbido"

Domenica al gran completo per il Motomondiale: il 3 maggio scenderanno in pista (virtualmente) per la prima volta tutte e tre le classi sul tracciato spagnolo di Jerez. Il programma si aprirà alle 14:45 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), l'ordine di gara seguirà quello di un classico Gran Premio. Alle 15 sul circuito Angel Nieto toccherà dunque ai piloti della Moto3, seguiti da quelli della Moto2 e infine da quelli della MotoGP. A raccontarvi lo spettacolo di Jerez saranno Guido Meda, Rosario Triolo e Mauro Sanchini. Oltre alla diretta tv sarà possibile seguire le gare sul web con video e aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it.