Terza puntata di Tecnodovi, appuntamento settimanale in cui Andrea Dovizioso e il suo capo squadra Alberto ‘Pigiamino’ Giribuola ci portano all’interno del box Ducati per scoprirne il backstage, tutto ciò che avviene dietro le quinte in fase di preparazione della moto, e del pilota, in vista della gara. In questo episodio parleremo di un aspetto fondamentale per la MotoGP moderna: l’elettronica. E scopriremo anche cosa dà fastidio al Dovi…

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA