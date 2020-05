Il Mondiale 2020 della MotoGP è al momento fermo, tutti i tifosi sono curiosi di vedere come sarà per i fratelli Marquez condividere lo stesso box Honda. Un piccolo assaggio è arrivato dal quarto GP virtuale del 2020, disputato sul circuito di Misano. Marc è in testa all’ultimo giro, ma Alex lo punta e lo sorpassa nella curva finale, poco prima del traguardo. "Alex, nel videogioco posso accettarlo, ma nella realtà sarà diverso", scherza Marc, ammonendo il fratello minore con il sorriso sulle labbra. "Se proprio devo perdere, preferisco che sia mio fratello a battermi", ha aggiunto il campione del mondo della MotoGP. Alex Marquez vince così la sua seconda gara virtuale, dopo il successo all’esordio al Mugello: è in testa nella classifica del Mondiale tridimensionale. Al termine dell’evento, Marc ha postato un video simpatico su Instagram: "Quando ti strappano la vittoria nella gara virtuale all’ultima curva, ma ti accorgi che è stato tuo fratello", con i due Marquez che ballano insieme festeggiando la doppietta.