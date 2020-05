Biaggi: "Carriera? Ho raccolto gioie e dolori"

Max Biaggi è stato ospite a 'Casa Sky Sport'. L'ex campione del mondo della 250 e in Superbike ha ripercorso la sua carriera: "Ho raccolto gioie e dolori, ma se guardo indietro dico che va bene così. La rivalità con Rossi è stato un bel periodo, un po' come vivono ora gli spagnoli. Con Aprilia negli anni '90 abbiamo risvegliato la passione per le moto" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL 15 MAGGIO

Max Biaggi è stato protagonista di una lunga chiacchierata a 'Casa Sky Sport'. L'ex campione del mondo della 250 e in Superbike ha toccato molti argomenti, tra passato, presente e futuro. Cosa provi quando rivedi la tua carriera?

"In una parola? Vecchio... Sono passati tanti anni, ho corso in tante classe e in tanti posti del mondo. Ho raccolto molto, ci sono gioie e dolori. Ci sono anche momenti personali, oltre che lo sport". Quando eri in 250 ti sei reso conti di aver risvegliato l'interesse per le moto in Italia? "In quegli anni il motociclismo ha dato una sterzata in Italia grazie a me e all'Aprilia, è diventato nazionalpopolare. Si è mosso un movimento che era dormiente da decenni, dai tempi di Agostini. Si è risvegliato negli anni '90, i risultati hanno aiutato sicuramente". Ti manca la griglia di partenza? "E' contrastante, un po' sì ma sempre meno. Mi rendo conto che non mi manca l'agonismo. E' una mancanza romantica. Non ho più il fuoco della competizione, ma a 50 anni vedo il mondo con altri occhi. Le moto sono state un fulmine a ciel sereno, mi piaceva il calcio. E' stato un mio amico a trascinarmi nel mondo del motorsport: da quel momento ho investito tutte le mie energie in questo sport. A 18 anni ho cominciato, a 21 ero campione del mondo. Ci sono stati tanti fattori che mi hanno aiutato, il più importante mio padre"

Il padre è stato un aiuto fondamentale per Max... "Mio papà si era convinto che cambiando la candela la moto andasse forte. Mi ha messo alla prova dall'inizio. Era contrario che corressi in pista, ma mi disse che avrei dovuto trovare un lavoro e i soldi per comprare l'attrezzatura. Ho fatto il pony express per due mesi". Quale atleta ti piace di più tra calcio e tennis?

"Non mi sento di nominarne uno che conosco personalmente, è una decisione difficile. Se devo dirne una dico, da romanista, Francesco Totti". Hai mai rischiato di perdere la strada una volta che sei diventato famoso e ricco?

"E' stato un mondo nuovo, c'era molto interesse anche nella mia vita privata. Per fortuna ho avuto di avere mio zio, mia cugina e mio papà che mi aiutavano a capire quando sbagliavo". C'è un aneddoto di una situazione in cui rischiavi di sbagliare?

"Sulle scelte della carriera non ho mai avuto problemi, conoscevo bene le situazioni. Ma nella vita privata, come gli inviti a reality o a un film con Pupi Avati, ho seguito i consigli di mia cugina per concentrarmi solo sulle moto" Ricordi il tuo passaggio in 500 con la vittoria all'esordio?

"Non avevamo avuto tempo per fare dei test, ma mi sono trovato subito bene. Era come una scarpa che avevo già calzato, sembrava una 250 più grande e potente. Ho appreso molto in quei mesi". Escludendo Suzuka 1998, quale vittoria ti resta impressa? "Mugello 1997, perché é stata una rivalsa sportiva. E' stato il massimo, perché non ho vinto con Aprilia ma con la Honda su una pista dove la moto italiana vinceva sempre. Valeva quasi un Mondiale, l'ho vinta anche al fotofinish".



Hai vinto 11 volte a Brno: come te lo spieghi?

"E' un circuito che ho sempre amato fin da giovane, dove conta tanto l'uscita dalla curva. E' importante percorrerla bene e arrivare forte. Ci sono tante 'esse' e cambi di direzione, per me è una pista speciale".