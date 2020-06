Hervé Poncharal, patron del Team Tech3, dà il benvenuto a Danilo Petrucci, che dal 2021 passerà da una Ducati ufficiali a una KTM: "Conosco Danilo, è una persona sempre disponibile con tutti, un ragazzo molto divertente e soprattutto un uomo che tiene alla famiglia. Io dico sempre che il mio team è come una famiglia, per me, quindi questo è importante, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui". "Non dimentichiamoci che lo scorso anno ha chiuso il campionato in sesta posizione, ha vinto il suo primo GP al Mugello lottando contro Marc Marquez e Andrea Dovizioso e anche se è successo una volta sola, non sono molti i piloti che possono dire di averli battuti all'ultimo giro", aggiunge Poncharal.

"Stesso trattamento per i 4 piloti KTM"

Sul lavoro all'interno dei box KTM Poncharal chiarisce: "Il fatto che Danilo sia con noi evidenzia che KTM ha quattro piloti ufficiali, ovviamente in due differenti organizzazioni ma il supporto da parte della KTM per i quattro piloti è esattamente lo stesso. A volte le persone non ci credono quando lo diciamo, ma il fatto che il pilota con più esperienza e al momento il miglior pilota MotoGP (nella famiglia KTM) si sia unito al Team Tech3 è la dimostrazione che avranno lo stesso supporto". Il recente passato di Petrux sarà prezioso: "Avere un pilota che viene dalla Ducati e che per diversi anni ha corso con una moto ufficiale sarà interessante. Ascoltare i suoi commenti, condividere le informazioni con gli ingegneri e cercare di capire dove siamo forti e dove possiamo ancora migliorare è molto importante".