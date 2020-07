Il Mondiale MotoGP inizia con un doppio appuntamento a Jerez, il 19 e il 26 luglio. Dopo una breve pausa i team si sposteranno a Brno, per proseguire poi con due appuntamenti doppi: due gare a al Red Bull Ring ad agosto e due GP a Misano a settembre. A novembre gran finale a Valencia: in totale saranno 13 eventi, per un campionato unico con eventi tutti concentrati

Un campionato ridotto, ma non per questo meno avvincente. Il Motomondiale riparte da Jerez domenica prossima, dopo l’avvio in Qatar di marzo che ha coinvolto solo Moto2 e Moto3, per i ben noti problemi legati alla pandemia. Tredici gare concentrate tra il 19 luglio e il 15 novembre, in attesa di scoprire se sarà possibile gareggiare anche oltre oceano.