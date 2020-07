Grande risultato per il pilota della Pramac, che analizza il suo 4° tempo in qualifica ai microfoni di Sky: "Siamo messi bene per domenica, Marquez ha il passo migliore, ma noi non siamo troppo lontani dalle Yamaha di Vinales e Quartararo. La gara è lunga, 25 giri di fila non li ha fatti ancora nessuno, quindi sarà una sorpresa per tutti. Il futuro? Ho un gran feeling con il team, crediamo entrambi in questo progetto, il mio obiettivo è rimanere in Ducati" GP SPAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

È un Pecco Bagnaia concentrato, sicuro di sé, quello che si presenta al microfono di Antonio Boselli al termine delle qualifiche di Jerez. È stato un sabato speciale per il pilota della Pramac, che ha portato la sua Ducati fino alla quarta casella in griglia. Sarà una gara emozionante per Pecco, che si ritroverà davanti in partenza tre fenomeni come Quartararo, Vinales e Marc Marquez: "Ho un gran feeling con la moto e con la squadra, stiamo lavorando nella direzione giusta. Ci siamo concentrati sul passo e sulla gomma da usare in gara – spiega Bagnaia nell’intervista post qualifiche –. Siamo messi abbastanza bene per domenica, Marquez ha il passo migliore, ma noi non siamo troppo lontani dalle Yamaha di Vinales e Quartararo, il nostro passo è molto simile. La gara è lunga, 25 giri di fila non li ha fatti ancora nessuno, quindi sarà una sorpresa per tutti. Secondo me sarà quasi totalmente una gara di “gestione”. Dopo 8 mesi di stop forzato era importante ripartire bene, secondo me l’abbiamo fatto nel modo giusto. Ci siamo mangiati qualcosina in qualifica, la prima fila era vicina, ma l’importante è riuscire a restare attaccati a quelli davanti. Nelle prime fase di gara, quando le gomme saranno ancora fresche, sarà importante riuscire a gestirle bene andando comunque forte".