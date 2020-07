Valentino ha chiuso le qualifiche di Jerez con l'undicesimo tempo: "Sono stato più veloce sia come time attack sia come passo, ma speravo di fare meglio in qualifica, sarà una gara tosta con questo caldo". Poi la replica a Piero Taramasso, responsabile Michelin Motorsport, che imputava il consumo delle gomme di Rossi al suo stile di guida: "Non è vero, non rovino la gomma più sull’edge perché mi sporgo meno dalla moto, i fattori sono altri" GP SPAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Il caldo torrido di Jerez continua a non dare tregua ai piloti. Valentino Rossi, sebbene al mattino riesca ancora ad essere competitivo con un clima più fresco, nel pomeriggio incontra diverse difficoltà quando le temperature si alzano (l'asfalto arriva a toccare i 60 gradi). Il pilota della Yamaha chiude così le qualifiche del GP di Spagna all'undicesimo posto. Un risultato che Rossi commenta così: "Da una parte sono abbastanza contento perché rispetto alle prove libere siamo migliorati, abbiamo fatto delle modifiche sulla moto e mi sono trovato meglio. Sono stato più veloce sia come time attack sia come passo. Purtroppo continuo a soffrire nel pomeriggio. Speravo di fare meglio in qualifica, magari partendo dalla seconda o dalla terza fila. Dobbiamo ancora migliorare, ci sono tanti piloti che vanno forte, tre piloti in particolare vanno più veloce, mentre con gli altri siamo simili come passo. Ci manca qualche decimo, abbiamo qualche problema nel fermare la moto, abbiamo bisogno di un po' di tempo per lavorare su queste cose. Saranno molto importanti la partenza e i primi giri, perché ci sono tanti piloti che hanno un ritmo molto simile. La gara sarà difficile, perché sarà molto lunga e ci sarà molto caldo: sarà dura per i piloti, per le moto, per le gomme, sarà una domenica tosta".

Taramasso: "Rossi ha un problema di lunga data con il consumo delle gomme" Piero Taramasso, responsabile Michelin Motorsport, si era espresso così prima dell’intervista di Valentino, provando a spiegare i problemi del 46 con il consumo delle gomme: "Rossi ha un problema di lunga data, ha uno stile di guida particolare: si sporge meno dalla moto, quindi fa lavorare più la gomma sull’angolo, la sollecita molto di più in quella zona, mentre gli altri piloti la sollecitano un po' più al centro. La conseguenza è una degradazione della performance. Non è più un segreto, ma penso che troverà comunque il modo di sfruttare al meglio le gomme"