Moto2, Marini show: battuti Nagashima e Martin

I primi punti mondiale del 2020 di Luca Marini, arrivano con la vittoria di Jerez (in Qatar problemi di gomma, contatto con Dixon e caduta finale). Il lungo intervallo tra le due gare c’ha restituito un pilota ritrovato, in forma perfetta, tirato al punto giusto. Soprattutto ce l’ha riproposto nel ruolo di protagonista che gli spetta capace di tenere a bada senza difficoltà i leader del mondiale Nagashima. La sua meritata vittoria non nasconde però il rammarico per la scivolata di Bezzecchi, in quel momento in lotta con Jorge Martin (duello che c’ha riportato alla memoria la loro entusiasmante sfida in Moto3 del 2018).