MotoGP, partenza super su Sky

Su Sky ottima dati per il primo weekend della stagione di MotoGP: su Sky Sport, 1 milione di spettatori medi per il GP di Spagna. La seconda miglior settimana di sempre per la MotoGP su skysport.it. E crescono anche gli ascolti della Formula 1, arrivata al terzo gran premio della Stagione

Ottima partenza della stagione di MotoGP su Sky: la gara del Gran Premio di Spagna, in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stata vista in media da 1 milione di spettatori, con il 7,2% di share e 1 milione 374 mila spettatori unici. Buon seguito anche per gli studi: il pre gara con Grid ha raccolto davanti alla tv ben 391 mila spettatori medi, mentre il post con Zona Rossa ne ha ottenuti 312 mila. Da segnalare anche le altre classi: in 205 mila hanno seguito in diretta la gara di Moto2 delle 12.20, mentre sono stati 134 mila gli spettatori della gara di Moto3, live dalle 11. Su TV8 il Gran Premio di Spagna di MotoGP è stato visto in differita da 1 milione 411 mila spettatori medi, con il 13,1% di share; il GP di Moto2 ha raccolto 771 mila spettatori medi e quello di Moto3 ne ha totalizzati 807 mila.

Grande ripartenza sul web le news Infortunio Marquez, c'è ottimismo: ipotesi Brno E’ stata la seconda miglior settimana di sempre per la MotoGP su Skysport.it (dopo Misano 2018): 1.4 milioni di visite, 930 mila utenti unici, 2.3 milioni di pagine viste, 860 mila video views** e un totale di referral di 451 mila***. In particolare, il weekend delle moto ha collezionato circa 850 mila utenti unici, 1.7 milioni di pagine viste e 730 mila video views. Rispetto al 2019, si segnalano il +67% utenti, il +72% di pagine viste e il +203% per le video views*. Numeri molto alti anche per i social: oltre 632 mila interazioni, con l’86% di queste provenienti da Instagram, e 279 mila interazioni solo per la giornata di domenica (quasi il triplo rispetto a un anno fa)*.

Cresce la Formula 1 su Sky approfondimento Ferrari, tentare la risalita è nel DNA della Rossa il Gran Premio d’Ungheria, in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, è stato seguito in media da 1 milione 322 mila spettatori, con l’11% di share e 1 milioni 967 mila spettatori unici, in crescita del 10% rispetto ai due GP austriaci. Il pre gara ha ottenuto 398 mila spettatori medi nell’ultima mezzora, mentre il post ne ha raccolti 343 mila, con 124 mila spettatori medi per la finestra dedicata all’interazione con il pubblico #skymotori. Su TV8 il GP di F1 è stato visto in differita da 1 milione 271 mila spettatori medi, con il 10% di share.