Luca e Valentino, il DNA dei campioni

Divisi dai risultati in pista, ma sempre uniti nel segno della fratellanza. Prima di archiviare una gara incolore, domenica scorsa a Jerez, Rossi ha esultato per la vittoria di Luca. L'onore di casa è salvo ma oggi il fratello minore sembra davvero in grado di seguire le orme del Dottore. Con cui si allena, condivide sogni e speranze, ma lungo un sentiero personale. Luca è cresciuto, non è più il ragazzino che sognava di diventare Valentino. È un pilota maturo, con una sua personalità e un suo metodo. Fatto di rigore, cura dei dettagli, e in questo in fondo assomiglia molto al fratello maggiore. Che non si dimentica mai di seguirne le vicende, di stargli vicino, di sottolinearne le qualità.