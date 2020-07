Il punto del Team Manager Yamaha alla vigilia delle prime prove libere del GP d'Andalusia: "Maggior lavoro sulla moto di Rossi, proveremo qualcosa di più drastico per migliorare" GP D'ANDALUSIA, GUIDA TV

Yamaha a due facce nel GP di Jerez che ha segnato la ripresa del Motomondiale: Quartararo 1° davanti a Vinales, Rossi out per problemi tecnici nel finale, 5° Morbidelli con il team Petronas. Il Team Manager fa chiarezza sul piano di questo weekend, in vista della gara sullo stesso circuito spagnolo: "Ci concentreremo su due tipi di lavoro: con Vinales cercheremo di migliorare il migliorabile, per esempio penso a curva 4, 7, 8. E poi c'è l'incognita della gomma: domenica abbiamo usato una soft all'anteriore, ma ha avuto qualche limite. Lavoreremo molto con la dura, anche perch domenica la temperatura prevista è intorno ai 43°".

"Maggior lavoro al box di Rossi" approfondimento Rossi: "Nostre modifiche in pista già venerdì" Dalla parte di Rossi, invece, c'è maggior lavoro da fare. "Abbiamo innanzitutto il solito problema della durata della gomma, proveremo qualcosa di più drastico", sottolinea Meregalli.

"Motori, nessun problema di affidabilità" "Non sappiamo ancora cosa sia successoai motori, abbiamo avuto due problemi e abbiamo deciso di spedire entrambi i motori in Giappone. I piloti hanno avvertito due cose diverse: a Valentino si è accesa la spia rossa sul cruscotto e il motore si è ammutolito - spiega Meregalli - Vinales, invece, ha sentito rumore strani ed è entrato al box con il motore ancora in moto. Non ci aspettiamo comunque problemi di affidabilità".