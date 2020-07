Moto2, Libere 2: 1° Marini. Combinata a Bezzecchi

vedi anche

GP d'Andalusia: gara domenica alle 14 live su Sky

Persino Luca Marini si è accodato al compagno di squadra al pomeriggio, e ha ammesso che "Marco oggi aveva un altro passo…". Marco è in gran forma, ma Luca ha corso in scioltezza (settimo tempo), sereno e forse si è tenuto in tasca qualcosa per le qualifiche di sabato. Attenzione però a Nagashima e Navarro, dalle retrovie sono emersi pure Baldassarri (quarto) e Bulega (quinto). Mancano però all'appello Di Giannantonio e Bastianini, ancora lontani dai tempi di riferimento, quelli che danno accesso diretto alle qualifiche. È il mistero di questo inizio stagione dove il romano e il romagnolo, due protagonisti della passata stagione, rischiano di perdere il treno di un Mondiale da correre tutto d'un fiato. Incoraggiante per la MV il nono tempo di Stefano Manzi, a cui serve una conferma in gara.