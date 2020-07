Il team manager Honda annuncia la scelta di Marc Marquez di rinunciare alla gara in Andalusia: "Siamo una squadra e dopo aver provato a girare abbiamo deciso insieme di non forzare, fermandoci. Se fosse stato un altro pilota probabilmente non l'avrebbe fatto, ma lui è un pilota speciale" MARQUEZ: "CI HO PROVATO, ORA POSSO DORMIRE SERENO"

Niente gara in Andalusia per Marc Marquez, ad ufficializzarlo è stato il team manager Honda Albert Puig: "Marc sente ancora dolore al braccio destro, in particolare le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio, non so se per il caldo o per i tanti giri svolti nelle Libere 4, così alla fine insieme al team Honda abbiamo preso la decisione di non forzare la situazione, non affrontare la gara di domani e pensare alla prossima, cercando di arrivare a Brno nel migliore dei modi".