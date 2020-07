Festeggiare, sì, ma con cautela, perchè gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo: lo insegnano le piccole disavventure che hanno avuto per protagonisti Vietti in Moto3 e la coppia Marini-Bezzecchi in Moto2. I tre piloti dello Sky Racing Team VR46, saliti sul podio a Jerez, sono stati tra i protagonisti anche a gara conclusa...Un sabato da ricordare per i grandi risultati, che si chiude con un sorriso in più

LA GARA DI MOTO2 - LA GARA DI MOTO3