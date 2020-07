Valentino, al termine della gara in Andalusia chiusa al 3° posto, ha sottolineato: "La Yamaha deve credere in me. Abbiamo dovuto lottare 4 giorni per le modifiche". L'analisi del Managing Director Yamaha: "Gli ingegneri hanno tanti dati da cui traggono la via da seguire, Vale dopo Jerez ha spinto e ha avuto ragione. Non è sempre una situazione facile da gestire"

ROSSI: "LA YAMAHA DEVE CREDERE IN ME"