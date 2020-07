"Iniziamo la nuova settimana con nuova energia, ma prima voglio condividere ancora qualche foto della settimana scorsa". Foto e video per la precisione, della frattura all'omero del braccio destro, della placca applicata per ridurle e di lui, sorridente, insieme al professor Xavier Mir, che lo aveva operato a Barcellona. Marquez non è riuscito a correre nell'ultimo GP a Jerez, il secondo consecutivo in Andalusia dopo quello della caduta in gara (lo scorso 19 luglio) e che ora lo sta costringendo allo stop.