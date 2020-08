Concluso il GP in Repubblica Ceca, il Motomondiale si sposta in Austria, dove si correranno due gare. Questo weekend sarà ancora assente Marc Marquez, come si legge in un comunicato Honda confermato al suo posto Stefan Bradl IL CALENDARIO DEL MOTOMONDIALE

È ancora presto per rivedere in pista Marc Marquez, operato due volte dopo la caduta di Jerez con cui si è procurato la frattura dell'omero destro. Per la prima gara in Austria in programma domenica 16 agosto al fianco di suo fratello Alex è stato confermato il collaudatore Stefan Bradl, come si legge nel comunicato ufficiale Honda. I due hanno chiuso rispettivamente al 13 ° e al 21° posto l'ultimo GP di Brno: "Abbiamo fatto passi avanti, siamo pronti a tornare in pista ancora più forti", aggiunge nella nota il Team Manager Alberto Puig, mentre Marquez proseguirà nella fase di recupero post intervento.