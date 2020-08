L'inizio è quello che tutta la Ducati si auspicava: Dovizioso tra i migliori nelle prime uscite in pista a Spielberg. Nella classifica a fine giornata prima di lui c'è solo Pol Espargaró, più veloce per appena 44 millesimi. "Siamo partiti bene, questa mattina riuscivo a frenare meglio rispetto ai GP precedenti , sicuramente ci aiutato un po' la pista ma in generale mi sono sentito meglio, ho ritrovato il feeling con la moto, abbiamo ottenuto quello che volevamo ", evidenzia Dovizioso.

I progressi

Sky Tech: l'ingresso in curva di Dovizioso. VIDEO

Sui passi avanti visti in pista in Austria, Dovizioso aggiunge: "La mia performance è in linea con quella del 2019, anche se c'è un po' di differenza con l'angolo delle gomme. In questo GP, considerato estremo per il consumo, portano la stessa carcassa con piccole modifiche, mentre le dure hanno carcassa e mescole del 2019, ma nessuno le ha utilizzate e non credo che le utilizzi nei prossimi giorni. Il miglioramento è legato al fatto che siamo riusciti ad approcciare diversamente la pista ed è migliorata la facilità con cui io guido la moto, in frenata mi sono sentito molto bene". "È bello staccare così, ero abbastanza brutto nelle prime gare...", conclude sorridendo il ducatista.