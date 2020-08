Libere 3, Vinales il più veloce. Vale fuori dal Q2

Maverick Vinales è il più veloce nelle Libere 3 di Spielberg, su pista parzialmente bagnata. Nella classifica dei tempi combinati in testa rimane Pol Espargaró davanti ad Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci e Valentino Rossi restano fuori dal Q2. Alberto Puig: "Non abbiamo una data certa per il rientro di Marc Marquez". Qualifiche della MotoGP in programma alle 14:10. Lowes è il migliore nella FP3 della Moto2, Vietti è il più veloce nelle Libere 3 della Moto3 GP AUSTRIA, GUIDA TV

Metà asciutto, metà bagnato. Spesso è la condizione peggiore per i piloti, indecisi se uscire subito con gomma rain o aspettare che la pista si asciughi per girare con gomma slick. È questa la situazione in cui si sono ritrovati i team della MotoGP sabato a Spielberg, per le terze Libere del GP d’Austria. La pioggia caduta nelle prime ore del mattino ha reso l’asfalto “maculato”, con chiazze d’acqua che hanno creato qualche difficoltà (soprattutto con gomme da asciutto). Una sessione che non ha modificato le prime due posizioni della classifica dei tempi combinati: il più veloce è rimasto Pol Espargaró, autore di 1:24.193 nelle Libere 1 del venerdì. Alle sue spalle confermato Andrea Dovizioso con il tempo della FP1, staccato di 44 millesimi dal pilota KTM. Maverick Vinales, il migliore delle Libere 3 con 1:24.317, è 3° nei tempi combinati. Ci sono quindi tre case diverse nelle prime tre posizioni, simbolo del grande equilibrio che avremo in questo GP. Danilo Petrucci, pilota esperto sul bagnato, chiude 9° nelle Libere 3 ma non riesce comunque ad entrare in Q2 (è 12° nella combinata). Stesso destino per Valentino Rossi, costretto a passare dal Q1 dopo aver chiuso 13^ nella classifica combinata (è 11^ nelle Libere 3). Franco Morbidelli è 15° nella terza sessione di prove, ma accede comunque al Q2 con il 9° tempo nelle combinata, proprio davanti al leader del Mondiale, Fabio Quartararo. Qualifiche della MotoGP in programma alle 14:10.

MotoGP, la classifica dei tempi combinati

Puig: "Non abbiamo una data per il rientro di Marquez" Marc Marquez ha saltato anche il primo GP d'Austria a causa della seconda operazione all'omero del braccio destro. Alberto Puig, intervistato da Sandro Donato Grosso, non ha ancora una data certa per il ritorno in pista dello spagnolo: "Marc sta recuperando, è tranquillo a casa sua, sta guardando le gare in televisione, una cosa che non gli piace particolarmente perché vorrebbe essere in pista. Tornerà a Misano? Non abbiamo una data concreta, la lesione ha bisogno del suo tempo per guarire".