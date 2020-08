Il pilota francese della Ducati Avintia verrà operato mercoledì 19 agosto a Modena: necessario l'inserimento di una vite per la stabilizzazione dell'osso. Proverà a correre domenica, ma la sua presenza al secondo GP d'Austria è a rischio. In ogni caso giovedì sarà ascoltato assieme a Morbidelli dal FIM Steward Panel

Frattura dello scafoide per Johann Zarco. Verrà operato domani, mercoledì 19 agosto, a Modena. Al pilota Ducati, a margine di ulteriori accertamenti e rafiografie, è stata riscrontrata questa piccola frattura dopo l'incidente con Morbidelli nel GP d'Austria. Un infortunio molto simile a quella di Crutchlow a Jerez. Dunque, necessario l’inserimento di una vite per la stabilizzazione dell’osso. Il francesce ha viaggiato lunedì sera in auto dall’Austria verso l’Italia.