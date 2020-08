Out Misano, dentro l'Estoril. È questo quanto deciso dalla Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), i rappresentanti del Circuito do Estoril e Dorna. Sarà il round sul circuito portoghese a chiudere dunque il Campionato del Mondo Superbike 2020 nel weekend tra il 16 e il 18 ottobre, ospitando la classe WorldSBK tanto quanto il Campionato del Mondo FIM Supersport e al Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Il round di Misano (in programma a novembre e che sarebbe dovuto essere quello conclusivo) sul World Circuit Marco Simoncelli è stato cancellato - fa sapere sempre il sito ufficiale WorldSBK tramite un comunicato - a causa della difficile situazione legata alla pandemia, ma tornerà dal 2021 grazie al rinnovo triennale. Per quanto riguarda la nuova tappa all'Estoril non ci sono ancora certezze in termini di possibile presenza del pubblico sul posto ma la decisione verrà presa in un momento più appropriato anche in considerazione dell’evoluzione della situazione e dei protocolli da adottare. La Superbike aveva già corso all'Estoril nel 1988 e nel 1993.