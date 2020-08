Morbidelli: "Non voglio una rivincita su Zarco"

Il pilota della Petronas commenta la sanzione al francese (in gara partirà dalla pit lane), dopo l'incidente del GP d'Austria in cui hanno rischiato di restare coinvolti anche Rossi e Vinales: "Per me questo capitolo si è chiuso nel momento in cui ho dato la mia opinione agli steward. Rispetto la decisione che hanno preso, non voglio avere nessun tipo di rivincita su Zarco. Ho cercato di affrontare la curva 3 in maniera normale, come se non fosse successo nulla" SPIELBERG, COME CAMBIA LA CURVA 3 DOPO L'INCIDENTE

La sanzione stabilita dalla commissione FIM chiude definitivamente il capitolo dell’incidente tra Zarco e Morbidelli nel GP d’Austria: il francese del team Avintia dovrà partire dalla pit lane nel GP di Stiria per guida irresponsabile. Una decisione che il pilota della Petronas commenta così ai microfoni di Sky Sport: "Per me questo capitolo si è chiuso nel momento in cui io ho dato il mio commento e la mia opinione sull’incidente agli steward. Da quel momento, è stato un lavoro degli steward dare o non dare la penalità a Zarco e decidere in caso che penalità dare. Rispetto la decisione che hanno preso. Voglio mettere ben in chiaro che io non sono né contento né triste rispetto a questa decisione. Non voglio avere nessun tipo di rivincita su Zarco: ha fatto un errore e la mia opinione è che dopo un errore, soprattutto dopo un errore così grande, bisognerebbe pagare".