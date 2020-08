Ciabatti: "Stiamo definendo il rinnovo di Bagnaia"

Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, intervistato da Sky Sport: "Stiamo definendo un rinnovo con Bagnaia per due anni, decideremo più avanti se per la squadra ufficiale o se continuerà per un anno in Pramac. Abbiamo intenzione di proseguire anche con Zarco. E poi vogliamo riuscire a inserire un pilota italiano che proviene dalla Moto2 in uno dei nostri team" GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE

Dopo la notizia del mancato rinnovo con Andrea Dovizioso, la Ducati si muove per comporre la squadra della prossima stagione. Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport le prossime mosse della casa di Borgo Panigale per il Mondiale 2021: "Stiamo definendo un rinnovo con Bagnaia per due anni, decideremo più avanti se per la squadra ufficiale o se continuerà per un anno in Pramac. Abbiamo intenzione di proseguire anche con Zarco. E poi vogliamo riuscire a inserire un pilota italiano che proviene dalla Moto2 in uno dei nostri team". Il nostro inviato Antonio Boselli chiede a Ciabatti se il progetto della Ducati è di portare Bagnaia nel team ufficiale, Zarco in Pramac e magari Bastianini nel team Avintia. "Sarebbe un’ottima strategia, accogliamo il tuo suggerimento", risponde il direttore sportivo di Ducati Corse.