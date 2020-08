Libere 3: il migliore è Mir, Rossi fuori dal Q2

Mir regala spettacolo (1:23.456, miglior tempo di giornata e della classifica combinata), alle sue spalle il leader del Mondiale Quartararo e Nakagami. Guadagnano l'accesso al Q2 Vinales e Morbidelli, resta invece fuori Rossi. Torna in pista Zarco: è 12° nella combinata. Qualifiche live su Sky alle 14.10 GP STIRIA, GIUDA TV

Terzo e ultimo turno della mattinata per la MotoGP: occhi puntati innanzitutto su Rossi, Quartararo e Petrucci, a caccia dell'accesso diretto al Q2 non essendo entrati nella top ten al termine delle prime due prove libere. In quest'ottica acquista particolare importanza questa sessione perchè la temperatura iniziale è molto buona, mentre nel pomeriggio è prevista pioggia e quindi c'è il rischio di non riuscire a migliorare il tempo nelle qualifiche. Raggiungono l'obiettivo le Yamaha di Quartararo, Vinales e Morbidelli, mentre resta fuori quella di Rossi (14° nella classifica combinata). Tra gli altri, niente da fare anche per Petrucci e Binder. Confermano il grande feeling con il Red Bull Ring le Suzuki: colpaccio di Mir (1:23.456, nessuno come lui in questi due giorni), 8° nella combinata Rins. Distacchi minimi: Dovizioso, tra i principali candidati alla vittoria dopo il successo di domenica scorsa, è 4° a 0.154 dalla vetta alle spalle di un ottimo Nakagami.

Classsifica combinata, la top ten: 1. Mir 1:23.456 2. Quartararo +0.151 3. Nakagami +0.154 4. Dovizioso +0.154 5. Vinales + 0.161 6. Pol Espargaro +0.182 7. Oliveira +0.269 8. Morbidelli +0.271 9. Rins +0.298 10. Miller +0.339

Bene Zarco, al debutto dopo l'intervento approfondimento Zarco: "Servono uomini veri per decidere sanzioni" In avvio sorprende Zarco, che ieri ha dovuto saltare le due prove libere per motivi tecnici legati al tempo trascorso dall'intervento al polso destro e la prima visita medica con cui ottenere l'idoneità a correre: il francese dell'Avintia nei primi giri sigla il tempo di 1:24.012. Zarco migliora ulteriormente nel corso della sessione: dopo una lunga pausa al box a circa 15 minuti dal termine torna in pista, qualificandosi per la gara con il 12° nella combinata. Ricordiamo che Johann nella gara di domenica dovrà partire dalla pit lane: la Commissione FIM ha deciso di sanzionarlo per "guida irresponsabile" nell'incidente con Morbidelli di domenica scorsa.