Il giorno dopo il comunicato della Honda, che ha rivelato come Marc Marquez non tornerà in pista prima di due-tre mesi dopo la seconda operazione al braccio, l'otto volte campione del mondo ha affidato a un breve videomessaggio un pensiero a tutti i tifosi della MotoGP. "Ciao a tutti, chiaramente mi manca la MotoGP, avrei voluto essere sulla griglia di partenza con il nervosismo e le farfalle nello stomaco - ha detto un Marquez sorridente -. E' il momento di recuperare bene dal mio infortunio, sarà un lungo percorso ma tornerò il prima possibile. Mi manca la MotoGP, mi mancano i tifosi. Non preoccupatevi, sto bene e tornerò".