Rossi: "Vinales è stato bravo e veloce a buttarsi"

Rossi commenta la caduta di Vinales, che si è lanciato dalla sua Yamaha sul rettilineo di Spielberg dopo essere rimasto senza freni: "Rimanere senza pastiglie è una delle paure più grandi, in queste due gare la Yamaha ha sempre sofferto con i freni". Sulle due vittorie dello Sky Racing Team VR46 in Moto2 e in Moto3, Valentino commenta: "Che soddisfazione questa prima doppietta, è il frutto di un gran lavoro. Marini? Siamo onorati dell'interessamento della Ducati"

Rossi saluta Spielberg con un 5° posto nel GP d’Austria e un 9° posto nel GP di Stiria. Quello che colpisce maggiormente, è che Valentino è stato il miglior pilota Yamaha in entrambi gli appuntamenti del Red Bull Ring. È questa la notizia positiva per il 46, che lascia la pista austriaca così complicata per la Yamaha e inizia a pensare alle prossime due gare di Misano, un circuito decisamente più favorevole sulla carta. Per quanto riguarda il GP di Stiria, Rossi sottolinea i problemi avuti con le gomme e soprattutto la differenza con le altre scuderie sulla velocità di punta: "Le medie non funzionavano, in modo particolare quella dietro. In gara 1 io ero in grande difficoltà perché non avevo grip. La gomma, quando inizia a scivolare, è come un cane che si morde la coda perché peggiora giro dopo giro. Ho sentito che anche Dovizioso ha avuto questo stesso problema. Il problema è che soffriamo quando c’è caldo, ma soffriamo anche quando c’è freddo, quindi non saprei qual è la temperatura giusta. Negli ultimi due anni la differenza in rettilineo è raddoppiata: la velocità di punta non è mai stata la forza della Yamaha, ma negli anni scorsi riuscivamo comunque a recuperare nelle curve sfruttando i nostri punti di forza. Adesso però anche gli altri vanno forte nelle curve, mentre in rettilineo noi siamo rimasti indietro, di conseguenza finisci i freni e finisci le gomme. Nelle prossime piste, tipo a Misano, possiamo essere più competitivi come lo siamo stati a Jerez. Sapevamo che il Red Bull Ring era una pista difficile per la Yamaha. Discontinuità dei risultati? Tutto dipende da come fai lavorare le gomme. KTM e Suzuki sono migliorate molto, ma speriamo di poter andare meglio a Misano, che è un circuito tortuoso e con pochi rettilinei".

Rossi: "Rimanere senza freni è una dalle paure più grandi" Valentino ha commentato anche la caduta di Vinales, che a 12 giri dal termine del GP di Stiria si è lanciato dal fianco dalla sua Yamaha perché era rimasto senza freni: "Rimanere senza freni è una delle paure più grandi per i piloti. In queste due gare in Austria la Yamaha ha sempre sofferto con i freni, abbiamo cambiato un po' di cose lavorando con la Brembo, abbiamo cambiato le pinze. Il problema è che quando giri da solo durante le prove il feeling ti sembra buono, ma quando sei dietro le altre moto in gara si scalda tutto, il rischio è questo. Vinales ha iniziato a fare molto fumo di carbonio in frenata, la temperatura ha iniziato ad alzarsi. Quando la temperatura va oltre, in tre staccate finisce tutto. Maverick è stato bravo e lesto a buttarsi, siamo un po' in difficoltà perché nel dritto perdiamo, quindi ci attacchiamo ai freni, cercando di recuperare, ma poi alla fine non riusciamo a sorpassare e rimaniamo indietro, prendendoci anche tutta l'aria calda degli altri".

Rossi: "Che soddisfazione la prima doppietta dello Sky VR46" È stata una domenica speciale per lo Sky Racing Team VR46, che saluta l'Austria con una doppietta nel GP di Stiria: vittoria di Bezzecchi in Moto2, successo di Vietti in Moto3. Un risultato eccezionale, che Rossi commenta così: "È stata la prima doppietta per lo Sky Racing Team VR46. Quando ho visto Vietti sul podio, con l'inno italiano e quella lacrimuccia che gli scendeva dal volto, anche a me è venuta fuori una lacrimuccia. È stata una grandissima soddisfazione. Poi è arrivata persino la doppietta, con la vittoria di Bezzecchi in Moto2. Questo è il frutto di un gran lavoro da parte di tutti, del team, dell'Academy, dei nostri piloti, siamo davvero contentissimi".