Il Campionato del Mondo Superbike torna in pista al MotorLand Aragon per il Round di Teruel. Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) per un solo millesimo stacca il miglior tempo del venerdì mattina e inizia alla grande il weekend in cui va a caccia del suo primo podio nel WorldSBK. Rinaldi precede il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Entrambi hanno girato sotto l’1’50”. Il tempo del riminese è infatto stato di 1’49.840. Il compagno di squadra di Rea in casa KRT Alex Lowes ha chiuso al terzo posto ma a mezzo secondo dai primi due. Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) è quarto. BMW punta a riscattare il difficile Round di Aragon e ha concluso a due decimi da Lowes. Quinto tempo per Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team) che precede il compagno di squadra Michael van der Mark. Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) vuole fare ancora meglio rispetto ai due secondi posti conquistati lo scorso weekend. Al momento è settimo; a un decimo da lui c’è Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati), staccato di circa un secondo da Rinaldi. Leon Haslam (Team HRC) e il compagno di box Alvaro Bautista chiudono i primi dieci.