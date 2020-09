Valentino Rossi spiega il suo feeling con Misano: "E' il GP di casa per me, una gara sempre molto speciale. Sono a 10 km da casa mia. Lo scorso anno abbiamo sfiorato il podio, vogliamo continuare sulla buona strada e lottare con i primi". Vinales: "San Marino e Catalogna sono gare in cui dobbiamo ottenere il massimo per migliorare la posizione nel Mondiale". Nel weekend il Motomondiale a Misano: tutto in diretta sul canale 208 di Sky F1 E MOTOGP: SARA' UN WEEKEND ALL'ITALIANA SU SKY

Valentino Rossi si prepara al GP di casa, a Misano, dove domenica si corre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (diretta Sky Sport). Il 'dottore' ha conquistato sei podi sul circuito romagnolo, con tre vittorie (2008, 2009 e 2014) in Yamaha. In caso di nuovo podio, toccherebbe la cifra tonda e storica di 200 nella classe regina. "Siamo vicini ai due round di Misano, una pista sempre molto speciale per me - ha detto Valentino -. E' molto vicina a casa mia, appena 10 chilometri di strada. Per me è molto facile arrivare al circuito ed è anche comodo perché sono vicino a casa. Lo scorso anno eravamo molto forti qui, spero di continuare la strada intrapresa anche nei prossimi due weekend e ottenere risultati positivi. Siamo arrivati ai piedi del podio lo scorso anno, in queste gare vogliamo lottare per le prime posizioni".